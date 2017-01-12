Атлантический циклон принес в Беларусь резкое потепление

12 Января 2017 07:04

Уже сегодня в стране прогнозируется сырая ветреная погода с метелями. Водителям в таких условиях следует выбирать безопасный скоростной режим. Днем температура - минус 6, а в западных районах - около нуля. В пятницу усилится ветер - его порывы достигнут 17 метров в секунду. Такая же погода со снегопадами сохранится и на выходных.