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Атлантический циклон принес в Беларусь резкое потепление
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12 Января 2017 07:04

Атлантический циклон принес в Беларусь резкое потепление

Уже сегодня в стране прогнозируется сырая ветреная погода с метелями. Водителям в таких условиях следует выбирать безопасный скоростной режим. Днем температура - минус 6, а в западных районах - около нуля. В пятницу усилится ветер - его порывы достигнут 17 метров в секунду. Такая же погода со снегопадами сохранится и на выходных.

  

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