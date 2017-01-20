Арт-аллея с необычными персонажами

20 Января 2017 15:33

Студенты в городском сквере Вилейки поселили Астронома, Джентльмена-Фонаря и Музыкальный рояль - архитектурные композиции вручную выполнили в виде деревянных скамеек. Это совместная задумка будущих столяров и сварщиков. На преобразование парка в художественную галерею понадобилось два года. Юлия Токарь оценила новый интерьер.

"Это стол - за ним едят, это стул - на нем сидят". Согласно наставлениям героини сказки Самуила Маршака, сначала сложно представить, какое применение дать этим арт-объектам в вилейском городском сквере. Здесь можно присесть за уличный рояль. Отличий от настоящего фактически нет. Ноты и скрипичный ключ из металла, клавиши – из дерева. А вот на этой скамейке сам Наполеон оставил треуголку - раритетный экспонат!

Неповторимые арт-объекты в виде деревянных скамеек мастерили учащиеся и преподаватели Вилейского государственного колледжа. За два года аллея, соединяющая учебное заведение и общежитие, превратилась в площадку с арт-объектами. Скамейка Астронома, Наполеона, музыкальная, для влюбленных... Вскоре рядом появится элегантный фонарь с красным мотыльком. Под его ярким зонтиком горожане смогут спрятаться от дождя.

И если украшали скамейку электромонтеры и сварщики, сидение мастерили столяры. 18-летний Роман Жешко с детства любил делать скворечники, лук, рогатки, поэтому с выбором будущей профессии сомнений не было.

Украшать парк особенными предметами во время практических занятий в вилейском колледже стало доброй традицией. В кузнечной мастерской уже появились фонари и почтовые ящики прошлого века.