Арктический антициклон "Эрика" принес в Витебскую область аномальные холода

8 Февраля 2017 19:06

Среднесуточная температура воздуха оказалась на 6-10 градусов ниже климатической нормы. Ночью в отдельных регионах столбик термометра опустился до минус 25. Но это, по словам синоптиков, не рекорд. К примеру, 8 февраля 1947 года температура воздуха ночью достигала минус 31 градуса.

Наталья Трашкова, инженер-синоптик Витебскоблгидромета:

"9 февраля еще сохранится пониженный температурный фон. В ночные часы воздух охладится до минус 22-27".

В областном центре начали работу пункты обогрева. Здесь можно не только согреться, но и угоститься горячим чаем со сладостями.