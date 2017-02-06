6 Февраля 2017 21:25

Арктические морозы приближаются к Беларуси. Синоптики прогнозируют до минус 28 и сильный снег.

Ощущение холода усилит ветер. Температура воздуха будет казаться на 7 градусов ниже фактической. А это уже минус 35. Правда, стоит отметить – местами, ночью. Врачи советуют пожилым людям и детям не находиться долго на улице, выбирать удобную обувь на низкой подошве и теплую свободную одежду из натуральных тканей. Водителям Госавтоинспекция рекомендует быть особо осторожными на дороге. Следует проверить техническое состояние авто. Особенно это касается дизелей. В дальней поездке не будут лишними теплые вещи, трос, лопата, провода для прикуривания аккумулятора. Меры пожарной безопасности усиливают и спасатели.

Сергей Лапанович, первый замначальника Минского областного управления МЧС Беларуси: "Основная задача - доведение до населения основ безопасности жизнедеятельности. Мы подсказываем, рассказываем на примерах, которые произошли в соседних деревнях, соседнем городе, населенных пунктах, как необходимо делать правильно или не делать, чтобы не допустить беды. Больше всего уделяем внимание правилам пользования печного отопления, электрооборудования. В целом основной причиной пожара и гибели людей остается неосторожное обращение с огнем".

Ослабление морозов ожидается к выходным. Прогноз на ближайшие три дня смотрите в конце выпуска.