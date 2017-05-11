Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Архимандрит Гервасий Раптопулос из Салоник в эти дни знакомится с Беларусью
Общество
RSS
Архимандрит Гервасий Раптопулос из Салоник в эти дни знакомится с Беларусью
Скачать Поделиться

12 Мая 2017 12:12

Архимандрит Гервасий Раптопулос из Салоник в эти дни знакомится с Беларусью

Накануне греческий монах, известный как духовный покровитель людей, находящихся в заключении, по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла посетил домовый храм имени Собора всех белорусских святых Минской епархии, а также лично пообщался с Почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Владыкой Филаретом. В беседе духовные отцы подчеркивали единство и греков и белорусов в православии.

архимандрит Гервасий (Раптопулос):

"Мы в первый раз в Беларуси, но давно хотели посетить эту братскую страну, которая славится своим миролюбием и сохранением духовных традиций. Нас объединяет одна вера, святые отцы и сам Иисус Христос ! Мы хотели бы выразить всем белорусам слова евангельской любви".

"Святой заключенных" - в 2012 году отец Гервасий номинировался на Нобелевскую премию. С гуманитарной миссией он путешествует по всему миру. Объехал уже более 90 стран.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 12 мая Прагноз надвор’я на 12 мая 11.05.2017 15:31 / Общество Прогноз погоды на 12 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =