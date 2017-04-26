Апрель завершится дождливой и прохладной погодой

26 Апреля 2017 15:26

К концу рабочей недели дневная температура воздуха составит от 5 до 9 тепла. Ночью местами столбик термометра опустится до ноля градусов, иногда прогнозируются продолжительные осадки. Потепления можно ждать в выходные. В субботу днем воздух прогреется до +17 градусов.