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Апрель завершится дождливой и прохладной погодой
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26 Апреля 2017 15:26

Апрель завершится дождливой и прохладной погодой

К концу рабочей недели дневная температура воздуха составит от 5 до 9 тепла. Ночью местами столбик термометра опустится до ноля градусов, иногда прогнозируются продолжительные осадки. Потепления можно ждать в выходные. В субботу днем воздух прогреется до +17 градусов.

  

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