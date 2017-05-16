Аппарат по поддержке жизнедеятельности сердца малышей теперь доступен и белорусам

17 Мая 2017 21:23

Жизненно важный аппарат, который поддерживает работу сердца малышей после тяжелых операций, теперь доступен и белорусам. Благодаря ему, уже удалось спасти жизнь двухлетнего ребенка, который родился с редким пороком сердца и уже пережил три операции. Вмешательства разной сложности проходят в РНПЦ детской хирургии ежедневно. С маленьким белорусом, который получил шанс на новую жизнь, познакомилась Юлия Гризунт

Илья - четвертый ребенок в семье Ольги Лазерко. И первый - мальчик. Тот факт, что еще до рождения ему поставили диагноз - редкий и крайне тяжелый порок сердца - не смутил маму, в животе у которой был долгожданный сын. Правда сразу после рождения ему пришлось поехать не домой, а в больницу. Первая операция в полуторамесячном возрасте. Это вмешательство было только подготовкой организма к следующему. И оно прошло успешно. Но для организма оказалось слишком тяжелым потрясением.

Александр Башкевич, врач-кардиохирург РНПЦ детской хирургии: "На этом фоне ухудшения состояния ребенок переводится в реанимацию, получает лечение соответствующее и у ребенка развивается серьезный вирус, который чаще всего после таких кардиохирургических вмешательств тяжелых значительно утяжеляет состояние ребенка вплоть до его гибели".

Другими словами - швы от прошлой операции разошлись. Маленькое сердце снова оказалось уязвимым, ну а ослабленному организму пришлось бороться с вирусом. Единственный выход - повторная операция. Раньше при таких обстоятельствах дети не выживали. Но этот малыш, несмотря на то, что ему еще не было двух лет, оказался сильнее смерти.

Ольга Лазерко, мама Ильи: "И он месяц пролежал в реанимации, потом его перевели в палату - и вот он быстро пошел на поправку".

Кроме профессионализма наших докторов и силы духа Ильи была третья составляющая - высокотехнологичное оборудование. Накануне операции в медицинском центре появилась машина, которая фактически работала вместо ослабленного организма малыша.

Этот аппарат появился здесь два месяца назад, он поддерживает сердечную деятельность малышей после тяжелых операций. Кроме того, выполняет функцию легких. Насос помогает сердцу перекачивать кровь. Он может работать по нескольку недель без остановки.

В международной практике были случаи, когда оборудование поддерживало жизнь до 200 дней подряд. Доктора уверены, что в будущем оно спасет еще ни одну жизнь белорусских малышей. Мы попытались выяснить кто самый маленький пациент РНПЦ детской хирургии. Но такую цифру назвать практически невозможно - вне зависимости от того 800 граммов весит новорожденный или 4 кг - если операция нужна, ее сделают. Даже на самом крохотном сердце.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии: "У нас две операционных, реанимация в нашем центре на 20 коек, там практически постоянно она заполнена. Потому что детей с пороком сердца много. В 80% - это новорожденные дети находятся в реанимации. Мы делаем 3-4 операции в день".

В год получается более тысячи коррекций врожденных пороков сердца. И совсем скоро такие операции станут еще эффективнее. Для них начнут использовать 3Д модели маленьких сердец. Которые в этом центре останавливаются только для того, чтобы забиться снова.