29 Мая 2017 21:10

Как сообщили "Панораме" в Национальном центре правовой информации, антитабачный декрет в Беларуси вызвал большой общественный интерес. За полмесяца обсуждения на форуме и правовом портале pravo.by уже поступило около 400 замечаний и предложений: от предприятий-изготовителей, экспортеров и простых белорусов. В основном в комментариях респонденты поддерживают новые нормы по запрету курить на детских площадках и остановках, на продажу электронных сигарет до 18 лет, их рекламу и открытую выкладку в магазинах.

В Беларуси ежедневно прикуривает треть населения. Статистику пополняет молодежь. Стремительно увеличивается и число тех, кто переходит на электронные парогенераторы, оборот которых в Беларуси законодательно пока не регулируется. Завершится общественное обсуждение антитабачного декрета 12 июня. И уже к 15-му все предложения сведут воедино и направят в правительство. Самые рациональные найдут отражение в новом документе.