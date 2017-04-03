Аномально теплое начало апреля ставит новые климатические рекорды

3 Апреля 2017 15:19

Прошедший день, 2 апреля, стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. В Минске воздух прогрелся до 22,2 градуса. Предыдущий рекорд - 19,3 градуса - был отмечен в 1990 году. Такую нехарактерно теплую для этого периода погоду в Беларусь принесли воздушные массы с юга. На этой неделе таких же высоких температур ждать не придется - 6-12 градусов днем, ночью 3-10 выше ноля. Во второй половине недели возможны осадки, в отдельных районах - гроза.