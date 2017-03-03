3 Марта 2017 21:21

Бывшего сотрудника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого приговорили к семи годам колонии общего режима. Обвиняемый признал вину и уже возместил семье погибшей 6 тысяч рублей морального вреда. В суде Ляховичского района прошло оглашение приговора. Кроме лишения свободы, Андрея Волковыцкого лишили права занимать должности на госслужбе. И еще суд постановил взыскать с подсудимого 35 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего и 900 рублей за услуги адвоката. ДТП с участием Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Двигаясь на автомобиле Opel Zafira, на пешеходном переходе он насмерть сбил 36-летнюю жительницу Слуцка Ольгу Стрелковскую. Женщина скончалась на месте аварии. Начальник инспекции в момент наезда был пьян, в его крови нашли порядка 3 промилле алкоголя. Он был на личном автомобиле и не при исполнении. Виновник аварии был заключен под стражу, отстранен от должности и уволен из органов. Судебное разбирательство по уголовному делу началось 28 февраля и проходило в открытом режиме. Бывший милиционер полностью признал свою вину и попросил прощения у родственников погибшей.