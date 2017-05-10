Андрей Ястребов из Могилева о ярких событиях праздника

9 Мая 2017 20:43

В Могилеве в праздничных мероприятиях приняли участие свыше 10 тысяч горожан и гостей областного центра. По всему региону прошли митинги с участием ветеранов, тех, кто дожил до этих дней. Тех, кто пережил страшные годы на фронтах, в концлагерях и блокадном Ленинграде и выжил, сохранив для нас память о героическом прошлом советского народа. Тех, кто не вернулся, почтили минутой молчания сегодня по всей стране. В Могилеве еще и оружейными залпами.

Андрей Ястребов о ярких событиях праздника.

Могилев сегодня как никогда праздничный и торжественный. Ведь 72-летие Великой Победы - знаковое событие для всех поколений. Официальные мероприятия начались с возложения цветов на Буйничском поле.

Подвиг горожан, которые вместе с красноармейцами защищали свой город в далеком 41-ом, считают вторым по масштабам после Брестской крепости. 23 дня обороны. Была остановлена танковая армия и тысячи солдат вермахта. Минутой молчания и оружейными залпами здесь почтили память тех, кто защищал страну ценой своей жизни.

К акции "Беларусь помнит" присоединились сегодня тысячи жителей Могилевской области. Фотографии отцов и дедов, которые не вернулись с фронта, сегодня в общей большой колонне шествия.

Шествие, героями которого стали и ныне живущие ветераны, прошло многокилометровой колонной по центральной улице Первомайской. И сегодня, спустя 72 года, город встречал их как победителей.

Большой концерт с воспоминаниями, как это было в далеком 45-м. А еще солдатская поляна с угощениями, кашей, песнями фронтовых лет в парках.