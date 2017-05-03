Андрей Кобяков вручил государственные награды

3 Мая 2017 15:04

Сегодня государственные награды по поручению Главы государства вручил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Медалями и благодарностями за многолетний плодотворный труд отмечены ученые, социальные работники, врачи, преподаватели, промышленники и аграрии, строители, госслужащие и творческая интеллигенция - всего 95 человек. Среди них большая группа медицинских работников. В последние годы отечественное здравоохранение значительно шагнуло вперед, выстроена четкая система оказания медпомощи на всех уровнях в столице и в областных центрах. Что касается промышленных предприятий, то учитывая запросы рынка, они стремятся перепрофилироваться и найти новые рынки сбыта.

Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы: "Стационар оказывает не только терапевтическую помощь детскому населению Могилевского региона, но пришла хирургия, пришла ортопедия и травматология. Мы начали выполнять нейрохирургические операции, работаем в области лорболезней и офтальмологии. Поэтому на сегодняшний день кардинальные изменения стационара".

Виктор Шумило, гендиректор ЗАО "Атлант", директор Минского завода холодильников: "Если говорить о 2016 годе, то мы по сравнению с 15-м увеличили объемы производства. Если говорить о 2017, он тоже не простой, потому что нужно закрепить, что было сделано в 2016. Но все зависит от нас с вами, от граждан этой страны, как мы будем с вами выполнять добросовестно свою работу".

Среди награжденных – группа дорожных рабочих. Сегодня в Беларуси завершается работа по созданию качественных автотрасс, которые связывают областные центры с Минском. Параллельно в течение 3-4 лет необходимо привести в порядок местную дорожную сеть - это около 10 тысяч километров.