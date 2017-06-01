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2 Июня 2017 10:50

Андрей Кобяков проинспектировал ход работ на стадионе "Динамо"

Перед заседанием оргкомитета Европейских игр - 2019 премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков проверил ход работ на стадионе "Динамо". Именно на нем пройдет церемония открытия. Также комиссия  посетила строящийся Дворец художественной гимнастики.

 Подробности - в новостных выпусках и "Панораме".

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