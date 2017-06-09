Андрей Кобяков посетил Слонимский район с рабочей поездкой

10 Июня 2017 12:07

Сохранение макроэкономической стабильности в экономике Беларуси позволит выполнить запланированные проекты и закрепить отраслевые показатели. Такой итог подвел в ходе рабочей поездки в Слонимский район Гродненской области Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Также он отметил позитивную тенденцию развития частных инновационных предприятий в аграрной и производственной сферах. Это дает возможность создавать в районе десятки рабочих мест, а в ближайшем будущем - расширить экспортные рынки для нашей продукции.

Андрей Кобяков, посещая Слонимскую птицефабрику, затронул и вопросы финансового оздоровления компаний сельскохозяйственной сферы. Речь шла о постоянном контроле ситуации. Также премьер-министр ознакомился с реализацией инвестпроекта по производству беконной свинины и перспективами модернизации Слонимского картонно-бумажного завода.