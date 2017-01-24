24 Января 2017 18:49

Заглянуть в потайные комнаты Несвижского дворца, стать детективом или приручить диких животных. Альтернативу обычным экскурсиям разрабатывают в Минской области. Маршруты квестов пролегают через княжеские апартаменты, агроусадьбы или музеи. Например, по радзивилловским комнатам геймеры блуждают около двух часов: разгадывают тайны знаменитого рода и знакомятся с историей резиденции. В Борисове предлагают расследовать запутанные остросюжетные истории в антуражном questroomе. А что касается интеллектуальных игр, в Дзержинском районе целая конеферма, где гости учатся выращивать хлеб, охотиться, ловить и приручать диких животных.