Альтернативная служба в Беларуси заработала де-факто

4 Января 2017 15:12

К новой форме службы уже приступили 13 человек. Сегодня об этом журналистам рассказал замминистра труда и соцзащиты Александр Румак. Всего же решение о замене военной службы на альтернативную принято на данный момент в отношении 54-х человек. Напомним, закон вступил в силу полгода назад. Правом пройти альтернативную службу могут воспользоваться те, кто по религиозным убеждениям не может отдать долг Родине в армии. Кроме того, сегодня на пресс-конференции в Минске рассказали и о планах социального ведомства в новом году развивать систему накопительного пенсионного обеспечения белорусов как один из видов социального страхования.

Александр Румак, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "В настоящее время в нашей республике действует солидарная система пенсионного обеспечения, но при этом есть ряд возможностей для тех граждан, которые могут направлять средства для увеличения будущей пенсии - добровольного пенсионного страхования. Такая система получила развитие в ряде отраслей и организаций, которые направляют средства прибыли на добровольное пенсионное страхование".

Напомним, с 1 января 2017 года в стране постепенно повышается пенсионный возраст - ежегодно на 6 месяцев. Через пять лет мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины в 58. Также соразмерно повышается возраст для назначения досрочных пенсий, в том числе военнослужащим.