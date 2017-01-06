Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Альтернативная служба в Беларуси заработала де-факто
Общество
RSS
Альтернативная служба в Беларуси заработала де-факто
Скачать Поделиться

4 Января 2017 15:12

Альтернативная служба в Беларуси заработала де-факто

К новой форме службы уже приступили 13 человек. Сегодня об этом журналистам  рассказал  замминистра труда и соцзащиты Александр Румак. Всего же решение о замене военной службы на альтернативную принято на данный момент в отношении 54-х человек. Напомним, закон вступил в силу полгода назад. Правом пройти альтернативную службу могут воспользоваться те, кто по религиозным убеждениям не может отдать долг Родине в армии. Кроме того, сегодня на пресс-конференции в Минске  рассказали и о планах социального ведомства в новом году развивать систему накопительного пенсионного обеспечения белорусов как один из видов социального страхования. 

Александр Румак, замминистра труда и социальной защиты Беларуси: "В настоящее время в нашей республике действует солидарная система пенсионного обеспечения, но при этом есть ряд возможностей для тех граждан, которые могут направлять средства для увеличения будущей пенсии - добровольного пенсионного страхования. Такая система получила развитие в ряде отраслей и организаций, которые направляют средства прибыли на добровольное пенсионное страхование". 

Напомним, с 1 января 2017 года в стране постепенно повышается пенсионный возраст - ежегодно на 6 месяцев. Через пять лет мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины  в 58. Также соразмерно повышается возраст для назначения досрочных пенсий, в том числе военнослужащим.

 

Другие новости

Агроусадьба или отель? Аграсядзіба або гатэль? 06.01.2017 19:28 / Общество Агроусадьба или отель?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =