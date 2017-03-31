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Аллею из 95 саженцев сосен высадили сегодня школьники Могилева
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1 Апреля 2017 15:03

Аллею из 95 саженцев сосен высадили сегодня школьники Могилева

Акция приурочена к 95-летию пионерского движения в Беларуси. В Любужском лесничестве подготовили для ребят лесосеку, где учащиеся и провели масштабную акцию в рамках пионерского республиканского субботника.

Участие в субботнике приняли около 50 тысяч школьников.

  

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