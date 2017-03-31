Аллею из 95 саженцев сосен высадили сегодня школьники Могилева

1 Апреля 2017 15:03

Акция приурочена к 95-летию пионерского движения в Беларуси. В Любужском лесничестве подготовили для ребят лесосеку, где учащиеся и провели масштабную акцию в рамках пионерского республиканского субботника.

Участие в субботнике приняли около 50 тысяч школьников.