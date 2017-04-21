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Аллея, ведущая к Кургану Славы, расскажет историю масштабной наступательной операции "Багратион"
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22 Апреля 2017 12:05

Аллея, ведущая к Кургану Славы, расскажет историю масштабной наступательной операции "Багратион"

Об этом сегодня рассказал глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время субботника. Курган Славы - традиционная площадка для организации. Главная задача - навести порядок и подготовить мемориал ко Дню Победы и будущей закладке памятной аллеи. Установка специальных стендов высотой 3 метра, которые будут напоминать штыки Кургана, завершится чуть позже - ко Дню Независимости.

Более того, порталы будут окружены деревьями. Саженцы планируется привезти из памятных мест бывшего Советского Союза. Напомним, в 2016 при поддержке профсоюзов Курган Славы реконструировали. А в начале этого года объединение удостоилось премии "За духовное возрождение".

  

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