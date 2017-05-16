Аллея счастья в семейном сквере появилась в агрогородке Лесной

16 Мая 2017 15:45

Десять туй высадили молодые и многодетные семьи. Это событие стало последним этапом по благоустройству Боровлян. За два года в самом густонаселенном пункте страны отремонтировали дороги, появились парковки и велодорожка. Кроме того, построили и центральную площадь, где сегодня организуют все праздники. Навели порядок и во дворах. Также в ближайшие годы на территории боровлянского сельсовета построят и ряд социальных объектов.

В этом году в Боровлянах начнут строить два детских сада, а в деревне Лесковка планируют возвести школу на 720 мест.