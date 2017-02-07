Александра Герасименя провела чемпионскую тренировку в агрогородке Снов

7 Февраля 2017 18:40

Что употребляют в еду чемпионы и есть ли внутри олимпийской медали шоколад? Бронзовый призер Олимпиады в Рио Александра Герасименя попала на пресс-конференцию в агрогородок Снов. Вместо журналистов историей жизни и успехов знаменитой спортсменки интересовались маленькие воспитанники местной школы плавания. Александра своим примером ободрила спортсменов-новичков, призвала всегда верить в свои силы, рассказала, с какими сложностями сталкивалась в начале своей спортивной карьеры.

Александра Герасименя, бронзовый призер Олимпиады-2016 по плаванию: "Иногда встречаюсь с людьми, которым давала советы, и они очень благодарят, говорят, что помогло, и это здорово, ради этого я готова постоянно ездить и общаться с детьми. Самый необычный вопрос, который я слышала, это спросили, какой я была в школе. То есть не как училась, а какая была - хулиганка или прилежная".

Кроме того, Александра Герасименя примерила на себя и образ детского тренера: устроила для детворы разминку по программе национальной сборной и каждому дала профессиональные советы. Кстати, именно многократная чемпионка мира по плаванию вдохновила большинство из местных детей заняться плаванием профессионально.

Также чемпионскую тренировку посетили и спортсмены-новички из Клецка - туда Александра отправилась сразу из Несвижского района. До этого известная спортсменка дала еще 15 мастер-классов воспитанникам спортивных школ со всей страны.