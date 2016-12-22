19 Декабря 2016 19:03
Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия среди лидеров стран Содружества
Россияне доверяют Президенту Беларуси больше всех остальных глав государств СНГ. Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия среди лидеров стран Содружества. Таковы результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. О своем доверии Главе белорусского государства заявили 65% россиян. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву - 54%. В первой тройке также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидерам других стран Содружества доверяет значительно меньшее число опрошенных.
Также, согласно исследованию, Беларусь назвали самой стабильной среди стран -участников СНГ. Таково мнение 68% респондентов. На втором месте Казахстан. В пятерку входят Армения, Узбекистан и Таджикистан.
Главным партнером своей страны на мировой арене россияне также назвали Беларусь. Так считают две трети опрошенных. На втором месте Казахстан. Далее с большим отрывом следуют Армения, Узбекистан и Азербайджан. Лидирует Беларусь и по критерию обеспечения прав русскоязычного населения.