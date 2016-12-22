19 Декабря 2016 19:03

Россияне доверяют Президенту Беларуси больше всех остальных глав государств СНГ. Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия среди лидеров стран Содружества. Таковы результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. О своем доверии Главе белорусского государства заявили 65% россиян. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву - 54%. В первой тройке также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидерам других стран Содружества доверяет значительно меньшее число опрошенных.

Также, согласно исследованию, Беларусь назвали самой стабильной среди стран -участников СНГ. Таково мнение 68% респондентов. На втором месте Казахстан. В пятерку входят Армения, Узбекистан и Таджикистан.

Главным партнером своей страны на мировой арене россияне также назвали Беларусь. Так считают две трети опрошенных. На втором месте Казахстан. Далее с большим отрывом следуют Армения, Узбекистан и Азербайджан. Лидирует Беларусь и по критерию обеспечения прав русскоязычного населения.