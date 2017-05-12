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12 Мая 2017 16:00

Иван Эйсмонт назначен заместителем председателя Белтелерадиокомпании

По информации БелТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ивана Эйсмонта заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

 

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