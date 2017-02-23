Наш корреспондент на один день погрузился в быт знаменитой части № 32

23 Февраля 2017 15:26

Сегодня в стране отмечают самый мужественный праздник - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. 23 февраля - это в первую очередь праздник тех, кто служит или служил в армии. Наш коллега Александр Хоровец на один день погрузился в быт одной из самых элитных армейских частей столицы - знаменитой 32-й. Насколько тяжело служить в спецназе, как незнакомые парни всего за год становятся друзьями на всю жизнь, что такое боевое братство? Репортаж нашей программы.

День в армейской части, как правило, начинается в 6 утра. Однако для меня проснуться в такую рань довольно тяжело. Потому как я ни старался, все же опоздал.

Конечно, в этот норматив я не уложился. И солдаты ждали меня на зарядке. Кстати, проводится она на свежем воздухе и начинается с бега.

Во время такой разминки солдаты пробегают три-четыре километра. В среднем километр преодолевают за 3 минуты 30 секунд, а впереди еще серьезная физическая подготовка. Потом отжимания, причем только на кулаках. Затем турники. Бойцы спецназа должны подтягиваться не менее 15 раз. Норматив по отжиманию на брусьях составляет 20 раз.

Перерыв 10 минут. И вот мы направляемся в спортивный зал. Вместо баскетбольных мячей и гимнастических колец здесь центральное место занимают ринг, а также ножи и пистолеты. На счастье, бутафорские. И сегодня в подразделении отработка тактико-боевых столкновений. Я также решил принять в них участие и проверить себя в рукопашном бою.

А это только начало тактико-боевой подготовки, шутят бойцы. Силы на исходе. А меня уже ждет следующее испытание. На этот раз подразделение специальных операций готовится к штурму дома, где прячутся бандиты. Вся операция заняла примерно полчаса. Упор на этот раз сделали на тактику и умение взаимодействовать в команде.

Чувство локтя, взаимовыручка и настоящее боевое братство. Все это наша съемочная группа за такое короткое время почувствовала и на себе. У меня, как новичка, далеко не все получилось. Однако мои коллеги на один день все же скажут - не такой уже я и безнадежный боец.

И только после ужина у солдат есть полчаса свободного времени. Одни пишут родным и близким, другие готовят форму. Третьи играют на гитаре любимые песни.