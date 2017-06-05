6 Июня 2017 09:12

Албания временно отменила визы для белорусов до 15 ноября. Туроператоры организовывают отдых в балканскую республику в том числе с вылетом из Минска. У Албании есть выход сразу к двум морям – Ионическому и Адриатическому. По цене это небольшое государство сопоставимо с Черногорией. Албания уже не первый год отменяет визы для белорусов на туристический сезон. В остальное время гражданам нашей страны необходимо оформлять визу в посольстве Албании в Москве.