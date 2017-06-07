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Актуальную информацию об оздоровительных лагерях публикует сайт Мингорисполкома
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8 Июня 2017 18:42

Актуальную информацию об оздоровительных лагерях публикует сайт Мингорисполкома

Свободные места в оздоровительных лагерях онлайн. Актуальную информацию публикует интернет-сайт Мингорисполкома. Еще доступны путевки на июль и август. Всего в Минской области за летние каникулы отдохнут более 65 тысяч школьников. Для них организованы тематические программы и профильные отряды.

Большинство лагерей примет на летних каникулах четыре смены. Отдохнуть в них смогут дети от 6 до 18 лет.

  

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