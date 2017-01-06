"Актуальное интервью" со знаменитым музыкантом Дэвидом Гарреттом

5 Января 2017 07:14

Он виртуозно соединяет классическую музыку с современной. Дэвид Гарретт - самый быстрый скрипач в мире. Он впервые взял в руки скрипку в 4 года, а уже в 7 началась его карьера. Популярность завоевал не только как исполнитель музыкальных хитов, но и как актер. Дэвид Гарретт исполнил главную роль в фильме "Паганини", а также выступил в качестве исполнительного продюсера и композитора. "Актуальное интервью" со знаменитым музыкантом - сегодня вечером после "Панорамы".