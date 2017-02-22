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"Актуальное интервью" с Вальтером Швиммером смотрите сегодня в 21:45
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22 Февраля 2017 12:12

"Актуальное интервью" с Вальтером Швиммером смотрите сегодня в 21:45

Политики, которые сегодня востребованы в мире, и избиратели, которые все чаще голосуют за правых. Что или кто угрожает единству Европы? Наплыв беженцев как расплата за ошибки управленцев. Западный миропорядок, который оказался в кризисе, и Беларусь, на которую Европа взглянула по-новому.

"Актуальное интервью" из Австрии с политиком, дипломатом и бывшим генеральным секретарем Совета Европы Вальтером Швиммером смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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