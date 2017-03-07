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"Актуальное интервью" с Торнике Шарашенидзе
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7 Марта 2017 07:11

"Актуальное интервью" с Торнике Шарашенидзе

Коренные реформы, которые изменили жизнь общества. И прогремели на весь мир. Как побороть коррупцию, поднять статус госслужащего и уменьшить налоговое бремя для бизнеса? Почему либеральные подходы не стали драйвером экономики, и какой опыт Тбилиси повторять не советуют? Плюсы и минусы структурных реформ и их последствия. О мечтах и реалиях - "Актуальное интервью" с политологом, профессором Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе. Смотрите сегодня после "Панорамы".

 

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