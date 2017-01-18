"Актуальное интервью" с профессором, доктором экономики Гансом Кёхлером

18 Января 2017 12:14

Почему технологии выборов в центре Европы и прямо перед глазами ОБСЕ дали сбой? Правые политики стремятся во власть. Чем это угрожает Европе? Наплыв мигрантов как игра в русскую рулетку. А также какого партнера в Минске видит Брюссель и чем вызвано потепление отношений между Беларусью и Евросоюзом? "Актуальное интервью" прямо из Австрии с профессором, доктором экономики, основателем и президентом международной организации за прогресс Гансом Кёхлером смотрите сегодня вечером сразу после "Панорамы".