8 Февраля 2017 07:10

Беларусь - Пакистан. Почти четверть века дипломатических отношений и реальная интенсификация сотрудничества в последние годы. Политический диалог, емкий 200-миллионный рынок и реальная планка товарооборота в миллиард. "Актуальное интервью" с послом Беларуси в Пакистане Андреем Ермоловичем смотрите сегодня после "Панорамы".