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"Актуальное интервью" с послом Беларуси в Пакистане Андреем Ермоловичем
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8 Февраля 2017 07:10

"Актуальное интервью" с послом Беларуси в Пакистане Андреем Ермоловичем

Беларусь - Пакистан. Почти четверть века дипломатических отношений и реальная интенсификация сотрудничества в последние годы. Политический диалог, емкий 200-миллионный рынок и реальная планка товарооборота в миллиард. "Актуальное интервью" с послом Беларуси в Пакистане Андреем Ермоловичем смотрите сегодня после "Панорамы". 

  

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