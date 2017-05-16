"Актуальное интервью" с инвестором и миллионером Вартаном Сирмакесом сегодня на "Беларусь 1"

17 Мая 2017 07:15

Он родился в семье ювелира. Получив образование в Женеве, начинал с небольшой мастерской. Сегодня владеет одним из самых молодых и дорогих брендов швейцарских часов. Председатель правления ЗАО "Армсвиссбанк", генеральный консул Армении во Франции и владелец Минского часового завода.

"Актуальное интервью" с инвестором и миллионером Вартаном Сирмакесом - сегодня вечером на "Беларусь 1".