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"Актуальное интервью" с инвестором и миллионером Вартаном Сирмакесом сегодня на "Беларусь 1"
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17 Мая 2017 07:15

"Актуальное интервью" с инвестором и миллионером Вартаном Сирмакесом сегодня на "Беларусь 1"

Он родился в семье ювелира. Получив образование в Женеве, начинал с небольшой мастерской. Сегодня владеет одним из самых молодых и дорогих брендов швейцарских часов. Председатель правления ЗАО "Армсвиссбанк", генеральный консул Армении во Франции и владелец Минского часового завода. 

"Актуальное интервью" с инвестором и миллионером Вартаном Сирмакесом - сегодня вечером на "Беларусь 1".

  

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