Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>"Актуальное интервью" с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым
Общество
RSS
"Актуальное интервью" с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым
Скачать Поделиться

1 Февраля 2017 07:17

"Актуальное интервью" с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым

О новой американской политике, еврозоне и перспективах экономического роста Беларуси. "Актуальное интервью" главного экономиста Евразийского банка реконструкции и развития Сергея Гуриева - сегодня в вечернем эфире сразу после "Панорамы".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =