16 Февраля 2017 07:07

Успешный музыкальный путь из Минска в Нью-Йорк. Работа с лучшими оркестрами мира. Сотрудничество с ведущими дирижерами и вокалистами планеты. О международном признании, темной стороне профессии и покорении личного Эвереста. "Актуальное интервью" с дирижером Игорем Бухваловым смотрите сегодня после "Панорамы".