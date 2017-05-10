"Актуальное интервью" с академиком Шалвой Амонашвили

10 Мая 2017 09:12

Когда дело всей жизни - гуманная педагогика. Сегодня вечером в проекте "Актуальное интервью" на "Беларусь 1" - академик Шалва Амонашвили. С его подачи в Советском Союзе в первый класс стали брать с шести лет и ввели пятидневку. Мысли о современной школе, 10-бальной системе, и почему не стоит ругать ребенка за плохие оценки, смотрите "Актуальное интервью" сразу после "Панорамы".