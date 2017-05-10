Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>"Актуальное интервью" с академиком Шалвой Амонашвили
Общество
RSS
"Актуальное интервью" с академиком Шалвой Амонашвили
Скачать Поделиться

10 Мая 2017 09:12

"Актуальное интервью" с академиком Шалвой Амонашвили

Когда дело всей жизни - гуманная педагогика. Сегодня вечером в проекте "Актуальное интервью" на "Беларусь 1" - академик Шалва Амонашвили. С его подачи в Советском Союзе в первый класс стали брать с шести лет и ввели пятидневку. Мысли о современной школе, 10-бальной системе, и почему не стоит ругать ребенка за плохие оценки, смотрите "Актуальное интервью" сразу после "Панорамы".

  

Другие новости

Прогноз погоды на 11 мая Прагноз надвор’я на 11 мая 10.05.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 11 мая
Заметает май Замятае май 10.05.2017 15:03 / Общество Заметает май
День Победы в Гомеле Дзень Перамогі ў Гомелі 09.05.2017 21:00 / Общество День Победы в Гомеле

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =