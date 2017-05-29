"Актуальное интервью" из Гааги с дипломатом Тони ван дер Тогтом

31 Мая 2017 07:08

Белорусский фактор для Европы, или как Запад в отношениях с официальным Минском переходит к прагматизму. Что континенту принесет крупнейший форум парламентариев из 56-ти стран ОБСЕ, который пройдет летом в нашей стране? А также европейский взгляд на белорусскую инициативу "интеграции интеграций" и новые черты в имидже нашей страны. "Актуальное интервью" из Гааги с дипломатом и политологом-международником Тони ванн дер Тогтом смотрите сегодня после "Панорамы".