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"Актуальное интервью" из Гааги с дипломатом Тони ван дер Тогтом
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31 Мая 2017 07:08

"Актуальное интервью" из Гааги с дипломатом Тони ван дер Тогтом

Белорусский фактор для Европы, или как Запад в отношениях с официальным Минском переходит к прагматизму. Что континенту принесет крупнейший форум парламентариев из 56-ти стран ОБСЕ, который пройдет летом в нашей стране? А также европейский взгляд на белорусскую инициативу "интеграции интеграций" и новые черты в имидже нашей страны. "Актуальное интервью" из Гааги с дипломатом и политологом-международником Тони ванн дер Тогтом смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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