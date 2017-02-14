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Акцию по самотестированию на ВИЧ провели сегодня медийные персоны
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14 Февраля 2017 18:52

Акцию по самотестированию на ВИЧ провели сегодня медийные персоны

Пройти тест на ВИЧ и получить результат всего за 20 минут! Акцию по самотестированию на ВИЧ под слоганом "Береги любовь" провели сегодня медийные персоны. Ведущие Белтелерадиокомпании - Посол доброй воли в Беларуси Светлана Боровская, Денис Дудинский, а также белорусские актеры и певцы - объясняли, как действует экспресс-тест на ВИЧ. Каждый мог бесплатно пройти процедуру и получить консультацию от специалистов.

К марафону борьбы против ВИЧ присоединятся и белорусские дизайнеры. Они создадут специальную коллекцию: элементом декора станет красная лента - главный символ UNAIDS - программы ООН по ВИЧ и СПИД.

По официальным данным, в Беларуси почти 35 тысяч человек живут с вирусом иммунодефицита. Из них около 15 тысяч не знают о своем положительном статусе. 

  

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