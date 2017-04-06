Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Акцию "Неделя леса" поддержало милицейское ведомство
Общество
RSS
Акцию "Неделя леса" поддержало милицейское ведомство
Скачать Поделиться

6 Апреля 2017 21:42

Акцию "Неделя леса" поддержало милицейское ведомство

Ежегодную добровольную акцию "Неделя леса", проводимую по инициативе Министерства лесного хозяйства Беларуси, в нынешнем году поддержало и милицейское ведомство. Михаил Амельянович и Игорь Шуневич провели этот день в Смолевичском районе - там, где стихия в 2016-м уничтожила большую часть леса. Тогда правоохранители помогали устранять последствия урагана, теперь вносят свою лепту в приумножение природного богатства. Отмечу, что 10-я, юбилейная, кампания посвящена восстановлению белорусских лесов. Руководители двух ведомств высадили совсем еще молодые дубы и клены.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =