Акцию "Неделя леса" поддержало милицейское ведомство

6 Апреля 2017 21:42

Ежегодную добровольную акцию "Неделя леса", проводимую по инициативе Министерства лесного хозяйства Беларуси, в нынешнем году поддержало и милицейское ведомство. Михаил Амельянович и Игорь Шуневич провели этот день в Смолевичском районе - там, где стихия в 2016-м уничтожила большую часть леса. Тогда правоохранители помогали устранять последствия урагана, теперь вносят свою лепту в приумножение природного богатства. Отмечу, что 10-я, юбилейная, кампания посвящена восстановлению белорусских лесов. Руководители двух ведомств высадили совсем еще молодые дубы и клены.