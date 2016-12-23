24 Декабря 2016 15:04

Экскурсия по Минску и танцующий Дед Мороз - самую волшебную и добрую новогоднюю акцию "Наши дети" подхватили активисты объединения "Белая Русь". В качестве подарка более 300 семей, в том числе и многодетных, из разных регионов Беларуси получили билеты на спектакль "Бахчисарайский фонтан" в Большом театре оперы и балета. Небольшой сюрприз специально для маленьких зрителей подготовили и артисты театра - они разыграли миниатюру о рождественском чуде.

Наталья Мамрукова, зампредседателя Гомельской областной организации РОО "Белая Русь":

"В канун рождественских праздников мы посещаем соцприюты, приезжаем в детские дома. Вот в Гомеле пройдет большое представление. Туда планируем пригласить около 500 ребят. Вообще мы хотим обратить внимание всех, что только от нас зависит, какими наши дети вырастут".

Конечно, в конце представления все малыши нашли под елкой сладкие подарки от новогоднего чародея.