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Акцию "Наши дети" подхватили активисты объединения "Белая Русь"
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24 Декабря 2016 15:04

Акцию "Наши дети" подхватили активисты объединения "Белая Русь"

Экскурсия по Минску и танцующий Дед Мороз - самую волшебную и добрую новогоднюю акцию  "Наши дети"  подхватили активисты объединения  "Белая Русь". В качестве подарка более 300 семей, в том числе и многодетных, из разных регионов Беларуси  получили билеты на спектакль "Бахчисарайский фонтан" в Большом театре оперы и балета. Небольшой сюрприз специально для маленьких зрителей подготовили и артисты театра - они разыграли миниатюру о рождественском чуде.

Наталья Мамрукова, зампредседателя Гомельской областной организации РОО "Белая Русь":

 

"В канун рождественских праздников мы посещаем соцприюты, приезжаем в детские дома. Вот в Гомеле пройдет большое представление. Туда планируем пригласить около 500 ребят.  Вообще мы хотим обратить внимание всех, что только от нас зависит, какими наши дети вырастут".

Конечно,  в конце представления все малыши нашли под елкой сладкие подарки от новогоднего чародея.

 

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