Акция "Здоровье женщины - здоровье нации" прошла в Хойниках

29 Апреля 2017 21:26

Уделять больше внимания своему здоровью и благополучию - таков лейтмотив республиканской акции "Здоровье женщины – здоровье нации". Прошла она в Хойниках по инициативе Белорусского союза женщин и Министерства здравоохранения. Для диагностики и консультаций в райцентр приехали специалисты – отоларинголог, офтальмолог, маммолог и эндокринолог. Они ответили на вопросы, касающиеся женского здоровья. В случае необходимости медики приглашали женщин в столицу для прохождения лечения. Пока врачи консультировали жительниц Хойникского района, активисты Белорусского союза женщин провели прием граждан.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель клуба женщин-медиков Беларуси:

"Есть пациенты более сложных категорий, которые нуждаются в том, чтобы их проконсультировали врачи более высокого уровня. Потому приехали все врачи республиканского 4-го уровня, и мы можем оказать помощь нашим пациентам и коллегам в консультировании".

Также гости побывали в социально-педагогическом центре и центре коррекционно-развивающего обучения в Хойниках. Воспитанникам вручили подарки – бытовую технику и сладости.