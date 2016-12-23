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Акция "Наши дети" в Ждановичском детском доме
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23 Декабря 2016 19:09

Акция "Наши дети" в Ждановичском детском доме

И вновь возвращаемся к праздничным новостям.  Этим утром  благотворительная акция "Наши дети" пришла и в Ждановичский детский дом.

Сюда поздравить ребят и посмотреть утренник  приехали представители комитета Госконтроля во главе с  председателем Леонидом Анфимовым. Для ведомства участие в празднике стало доброй традицией. Уже несколько лет представители Госконтроля ведут шефство над домом-интернатом и дарят его маленьким жителям многочисленные подарки.

Леонид Анфимов, председатель Комитета  госконтроля Беларуси: "Когда приезжаешь и видишь вот эти искренние улыбки и искреннее отношение детишек к тебе, то забываешь о том, что ты какое-то должностное лицо. И прежде всего общение идет ни от чиновника, ни от государственного служащего или от государственного человека, а просто как от гражданина Республики Беларусь, который и отцом является, и дедушкой. Те чувства, которые я испытываю к свои детям, я хочу перенести на те отношения, которые у меня сложились - хорошие, добрые отношения с этими детишками, из этого дома-интерната". 

 

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