Акция "Наши дети" в Ждановичском детском доме

23 Декабря 2016 19:09

И вновь возвращаемся к праздничным новостям. Этим утром благотворительная акция "Наши дети" пришла и в Ждановичский детский дом.

Сюда поздравить ребят и посмотреть утренник приехали представители комитета Госконтроля во главе с председателем Леонидом Анфимовым. Для ведомства участие в празднике стало доброй традицией. Уже несколько лет представители Госконтроля ведут шефство над домом-интернатом и дарят его маленьким жителям многочисленные подарки.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "Когда приезжаешь и видишь вот эти искренние улыбки и искреннее отношение детишек к тебе, то забываешь о том, что ты какое-то должностное лицо. И прежде всего общение идет ни от чиновника, ни от государственного служащего или от государственного человека, а просто как от гражданина Республики Беларусь, который и отцом является, и дедушкой. Те чувства, которые я испытываю к свои детям, я хочу перенести на те отношения, которые у меня сложились - хорошие, добрые отношения с этими детишками, из этого дома-интерната".