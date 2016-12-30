Акция "Наши дети" уже более 20 лет исполняет новогодние желания маленьких белорусов

28 Декабря 2016 21:10

И еще об одной традиции, которая более чем за 20 лет стала поистине всебелорусской. Акция "Наши дети". Главная задача благотворительного марафона - дарить тепло и заботу. Каждый год в преддверии новогодних и рождественских праздников политики и бизнесмены, спортсмены и представители власти откладывают свои дела, чтобы присоединиться к команде неравнодушных и поздравить тех, кому нужно особое внимание. Вероника Бута продолжит.

Настя - шестиклассница. Несмотря на юный возраст, девочка решила: она хочет стать телеведущей. Это одновременно и желание под елку для Деда Мороза, и серьезный ежедневный труд. Предновогодняя пора для нее почти рабочее время: Настя ведет утренники у себя в школе, а гонорары пока принимает конфетами. Но сегодня она среди гостей на самой большой театральной сцене Гродно. Попасть сюда считается большой честью.

В этой благотворительной акции "Наши дети" в областном драмтеатре приняли участие 650 детей из всех районов Гродненского региона.

Чтобы зажечь огни на главной елке северного региона, в Витебске собрались около тысячи школьников. Это тоже победители олимпиад, спортсмены, дети из многодетных семей. Ребят прокатили по вечернему городу и устроили масштабную развлекательную программу, которая завершилась доброй новогодней сказкой "Щелкунчик".

Праздник, а вместе с ним волшебство и исполнение желаний, в эти дни приходят в гости к детям, кому нужно особое внимание. Воспитанников Руденской вспомогательной школы-интерната поздравил сегодня управляющий делами Президента Виктор Шейман. Под елку все подарки не поместились - телевизор, наручные часы, сладости. А в январе все ребята отправятся на экскурсию в Беловежскую пущу.

В жодинском приюте немноголюдно. Сегодня на празднике лишь 14 детей. Здесь вот уже на протяжении пяти лет работает уникальная программа социальной реабилитации. Это когда ребят в трудной жизненной ситуации из семей не забирают, а оказывают помощь и им, и их родителям. Поэтому еще 15 воспитанников центра свои новогодние подарки получат дома. Но для одних и других есть и общий подарок - от председателя Президентского спортивного клуба. Дмитрий Лукашенко со своей семьей - постоянный участник акции "Наши дети".

Первых жильцов столичный детский дом "Семь я" принял 16 лет назад. Сегодня это 7 квартир для его воспитанников, медицинский блок, библиотека, тренажерный зал, швейная мастерская, компьютерный класс и сенсорная комната. Комплект звуковой и световой аппаратуры (подарок от премьер-министра Беларуси) точно есть где поставить. Постоянную помощь детскому дому №7 оказывает Банк развития. Председатель правления Сергей Румас сегодня также присоединился к хороводу и чаепитию - печенье для высоких гостей дети пекли сами.

Акция "Наши дети" уже более 20 лет исполняет новогодние желания маленьких белорусов и согревает их сердца. С каждым годом к марафону добра присоединяется все больше неравнодушных. Ведь сделать так, чтобы на лице ребенка засияла улыбка, не так и сложно. Просто подарите ему тепло и заботу.