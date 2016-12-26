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Акция "Наши дети" собрала полторы тысячи столичных школьников в городском цирке
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27 Декабря 2016 18:40

Акция "Наши дети" собрала полторы тысячи столичных школьников в городском цирке

Круговорот  чудес, добра  и радости... Полторы тысячи столичных школьников встретились сегодня в городском цирке во время новогоднего путешествия по сказочной стране. Среди приглашенных гостей - отличники, юные ученые, победители олимпиад, дети из  многодетных семей. Праздник особенный -  проходит  в рамках  благотворительной акции  "Наши дети". Захватывающие номера гимнастов, кенгуру-боксера и фокусников - в материале Александры Драгун
Антон Даниленко теперь всегда с собой носит... праздничную елку! Это его авторский эковариант  новогоднего символа. За пять дней смастерил композицию из  дерева и проволоки, чтобы попасть на районное соревнование. За креативную "зеленую" идею получил приглашение на главный городской новогодний праздник. 
Более  180-ти  километров преодолела это ученица со своей учительницей, чтобы попасть на новогоднее шоу. Хотя и приехали в Минск из  литовской столицы - разговаривают на нашем благозвучном языке. Говорят, их гимназия - единственная белорусскоязычная. 
Новогодний спектакль в Белгосцирке стал  традиционным подарком для маленьких минчан. В этом году полторы тысячи приглашений нашли своих адресатов. Кстати, в зале собрались неслучайные зрители.
Сегодня по обычному билету на это представление попасть не получилось бы. Оно - не для всех детей. Среди приглашенных гостей - отличники, юные ученые, победители олимпиад, дети из многодетных семей. С новогодним настроением отправились в двухчасовое путешествие по сказочной стране.
 Кстати, сюжет этой театрализованной сказки, которую "рассказывают" артисты цирка, не встретишь ни в мультфильме, ни на страницах книг. В спектакле переплетаются разные жанры - от шутливой клоунады до захватывающего экшена под куполом. 
Новогодний спектакль - интерактивный. Дети помогают главным героям в борьбе за добро, пробуют разгадать уловки  фокусников и берут мастер-классы у кенгуру-боксера.
 

 

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