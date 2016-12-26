Акция "Наши дети" собрала полторы тысячи столичных школьников в городском цирке

27 Декабря 2016 18:40

Круговорот чудес, добра и радости... Полторы тысячи столичных школьников встретились сегодня в городском цирке во время новогоднего путешествия по сказочной стране. Среди приглашенных гостей - отличники, юные ученые, победители олимпиад, дети из многодетных семей. Праздник особенный - проходит в рамках благотворительной акции "Наши дети". Захватывающие номера гимнастов, кенгуру-боксера и фокусников - в материале Александры Драгун.

Антон Даниленко теперь всегда с собой носит... праздничную елку! Это его авторский эковариант новогоднего символа. За пять дней смастерил композицию из дерева и проволоки, чтобы попасть на районное соревнование. За креативную "зеленую" идею получил приглашение на главный городской новогодний праздник.

Более 180-ти километров преодолела это ученица со своей учительницей, чтобы попасть на новогоднее шоу. Хотя и приехали в Минск из литовской столицы - разговаривают на нашем благозвучном языке. Говорят, их гимназия - единственная белорусскоязычная.

Новогодний спектакль в Белгосцирке стал традиционным подарком для маленьких минчан. В этом году полторы тысячи приглашений нашли своих адресатов. Кстати, в зале собрались неслучайные зрители.

Сегодня по обычному билету на это представление попасть не получилось бы. Оно - не для всех детей. Среди приглашенных гостей - отличники, юные ученые, победители олимпиад, дети из многодетных семей. С новогодним настроением отправились в двухчасовое путешествие по сказочной стране.

Кстати, сюжет этой театрализованной сказки, которую "рассказывают" артисты цирка, не встретишь ни в мультфильме, ни на страницах книг. В спектакле переплетаются разные жанры - от шутливой клоунады до захватывающего экшена под куполом.

Новогодний спектакль - интерактивный. Дети помогают главным героям в борьбе за добро, пробуют разгадать уловки фокусников и берут мастер-классы у кенгуру-боксера.

