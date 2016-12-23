Акция "Наши дети" прошла в детском доме № 3

23 Декабря 2016 18:52

Акция "Наши дети" прошла сегодня и у воспитанников детского дома № 3. Поздравить их вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приехали представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Следственного комитета, строительных организаций. Кроме сладостей, детям подарили сертификат на приобретение посуды.

Акция "Наши дети" продлится до 10 января. Присоединиться к ней и помочь может каждый.