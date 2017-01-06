6 Января 2017 15:12

Полутораметровый плюшевый медведь, куклы, игрушечные автомобили и десятки сладких подарков: воспитанники Гродненского районного социально-педагогического центра нашли под елкой именные подарки. Каждое загаданное перед праздниками желание в рамках Республиканской благотворительной акции "Наши дети" помогли исполнить представители районных и областных властей, военные, сотрудники правоохранительных органов и профсоюзов.

Всего в Гродненской области новогоднюю мечту исполнят для более чем 9 000 детей. Акция "Наши дети" продолжается.