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Акция "Наши дети" продолжает дарить праздничное настроение маленьким белорусам
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29 Декабря 2016 08:11

Акция "Наши дети" продолжает дарить праздничное настроение маленьким белорусам

На новогоднее представление в Витебский детский дом пришли представители администрации города и давние друзья малышей - руководители витебских компаний. Главным подарком для воспитанников детского дома стал комплект мягкой мебели и сладкие угощения.

В Витебском детском доме проживают более 80 детей. А всего за время акции подарки получат более трех с половиной тысяч малышей без попечения родителей.

 

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