Акция "Наши дети" продолжает дарить праздничное настроение маленьким белорусам

29 Декабря 2016 08:11

На новогоднее представление в Витебский детский дом пришли представители администрации города и давние друзья малышей - руководители витебских компаний. Главным подарком для воспитанников детского дома стал комплект мягкой мебели и сладкие угощения.

В Витебском детском доме проживают более 80 детей. А всего за время акции подарки получат более трех с половиной тысяч малышей без попечения родителей.