Акция "Наши дети" продолжает дарить подарки

24 Декабря 2016 12:16

Долгожданный мультиборд и сладкие подарки каждому ребенку в рамках Республиканской благотворительной акции "Наши дети". Организации, подчиненные Госкомитету по имуществу, поздравили учащихся специальной общеобразовательной школы № 14 для детей с нарушениями слуха города Минска. Такие встречи - уже добрая традиция.

Госкомимущества шефствует над школой уже 16 лет, оказывая в течение года финансовую помощь в ремонте спальных корпусов, приобретении новой мебели и улучшении учебного процесса.