Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Акция "Наши дети" продолжает дарить подарки
Общество
RSS
Акция "Наши дети" продолжает дарить подарки
Скачать Поделиться

24 Декабря 2016 12:16

Акция "Наши дети" продолжает дарить подарки

Долгожданный мультиборд и сладкие подарки каждому ребенку в рамках Республиканской благотворительной акции "Наши дети". Организации, подчиненные Госкомитету по имуществу, поздравили учащихся специальной общеобразовательной школы № 14 для детей с нарушениями слуха города Минска. Такие встречи - уже добрая традиция.

Госкомимущества шефствует над школой уже 16 лет, оказывая в течение года финансовую помощь в ремонте спальных корпусов, приобретении новой мебели и улучшении учебного процесса.

 

Другие новости

Внимание! Тонкий лед! Увага! Тонкі лёд! 23.12.2016 15:25 / Общество Внимание! Тонкий лед!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =