Акция "Наши дети" пришла в Руденскую вспомогательную школу-интернат

28 Декабря 2016 19:12

Праздник, а вместе с ним волшебство и хорошее настроение приходят в гости к детям, которым нужно особое внимание. В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети".

Сегодня к воспитанникам Руденской вспомогательной школы-интерната приехал управляющий делами Президента Виктор Шейман. Вместе с ним в новогоднем празднике приняли участие и руководители Минской области и Пуховичского района. По традиции гости пришли не с пустыми руками - старшеклассники получили в подарок часы, а все вместе ребята - большой телевизор и сладости. Однако, скорее всего, наилучшим сюрпризом для воспитанников станет поездка в Беловежскую пущу.