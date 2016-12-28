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Акция "Наши дети" пришла в Руденскую вспомогательную школу-интернат
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28 Декабря 2016 19:12

Акция "Наши дети" пришла в Руденскую вспомогательную школу-интернат

Праздник, а вместе с ним  волшебство и хорошее настроение  приходят в гости к детям, которым нужно особое внимание. В Беларуси продолжается благотворительная акция "Наши дети".

Сегодня к воспитанникам Руденской вспомогательной школы-интерната приехал управляющий делами Президента Виктор Шейман. Вместе с ним в новогоднем  празднике приняли участие  и руководители Минской области и Пуховичского района. По традиции гости пришли  не с пустыми руками - старшеклассники получили в подарок часы, а все вместе ребята - большой телевизор и сладости. Однако, скорее всего, наилучшим сюрпризом для воспитанников  станет поездка в Беловежскую пущу.  

 

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