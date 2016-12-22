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Акция "Наши дети" посетила вилейскую спецшколу-интернат
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23 Декабря 2016 07:13

Акция "Наши дети" посетила вилейскую спецшколу-интернат

В Беларуси продолжается и марафон добрых дел. Накануне  воспитанников  вилейской спецшколы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи  порадовал сладкими подарками и современными телевизорами  министр культуры. Отметим, акция "Наши дети" вот уже более 20 лет проводится в Беларуси под патронажем Президента.

Ребята к этой встрече подготовили целое представление. Специально к утреннику  педколлектив написал приключенческую сказку.

 

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