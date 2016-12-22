Общество
23 Декабря 2016 07:13
Акция "Наши дети" посетила вилейскую спецшколу-интернат
В Беларуси продолжается и марафон добрых дел. Накануне воспитанников вилейской спецшколы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи порадовал сладкими подарками и современными телевизорами министр культуры. Отметим, акция "Наши дети" вот уже более 20 лет проводится в Беларуси под патронажем Президента.
Ребята к этой встрече подготовили целое представление. Специально к утреннику педколлектив написал приключенческую сказку.
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