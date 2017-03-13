Акция "Мы - граждане Беларуси" проходит уже в четырнадцатый раз

13 Марта 2017 19:06

Сегодня свой первый в жизни паспорт получили отличники учебы и лучшие спортсмены-школьники. Акция "Мы - граждане Беларуси" в этом году проходит уже в четырнадцатый раз.

В преддверии Дня Конституции ребятам вручают главный документ. Сегодня из рук первого замглавы Администрации Президента Максима Рыженкова в Национальном олимпийском комитете. Такой формат - не просто официальное мероприятие для ребят, а праздник, который запомнится на всю жизнь.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Все идет от Конституции. Конституция - это самый главный закон нашей страны, от которого потом все законодательство расходится во все те направления, которые регулируют все отношения в нашем обществе. Поэтому, конечно, то, что есть у нас такой праздник, что у нас есть Конституция, только говорит о том, что мы правовое государство, что мы намерены и дальше развивать как демократические и гражданские институты, так и принимать все решения на основе права".

В этом году Основному закону суверенной Беларуси 15-го марта исполнится 23 года.