5 Мая 2017 15:12

Воздушные шары, цветы, торжественное шествие и легкоатлетическая эстафета. Акция "Мы гордимся!" в Гомеле собрала сегодня более 200 человек - воспитанников детского сада, школьников и волонтеров отряда "Открытые сердца". Забег прошел в центре города, в нем участвовали почти 150 команд, это примерно полторы тысячи человек - представители предприятий и организаций Гомеля. Кульминацией стали 150 воздушных шаров, которые дети выпустили в небо в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

72 бумажных кораблика и венок из живых цветов в преддверии годовщины Великой Победы отправились в плавание по реке Сож. Акцию "Река памяти" в честь воинов, погибших при обороне и освобождении Гомеля, провели сегодня студенты и преподаватели Гомельского медуниверситета.